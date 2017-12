Γιασικεβίτσιους: «Ελπίζω να αποσυρθεί σύντομα ο Σπανούλης!»

«Είναι απίστευτα τα συναισθήματα για εμάς. Το πιο σημαντικό είναι ότι δείχνουμε συνέχεια χαρακτήρα. Κάποιες φορές δεν παίζουμε έξυπνο μπάσκετ, αλλά νομίζω πως είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Και αυτό είναι το σημαντικό σε μία ομάδα, να καταλαβαίνουν οι παίκτες ότι υπάρχουν μεγάλοι στόχοι και πρέπει να θυσιαστούν. Τα εύσημα πάνε σε εκείνους.

Ξέραμε ότι δεν θα είναι εφικτό να νικήσουμε τον Ολυμπιακό σε ένα επιθετικό παιχνίδι και έπρεπε να υπομείνουμε. Βάλαμε κάποια μεγάλα τρίποντα κι ευτυχώς γυρίσαμε το ματς για τη νίκη»

Ο Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Σπανούλης ποτέ δεν έχει μαζέψει περισσότερους από 7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κόντρα στη Ζαλγκίρις όταν στον πάγκο της είναι ο Σάρας. «Είναι απίστευτος παίκτης. Ελπίζω να αποσυρθεί σύντομα» ανέφερε αστειευόμενος.

