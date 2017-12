Με θεαματικό τρόπο έκλεισε το ματς με τον Ολυμπιακό η Ζαλγκίρις.

Ο Πάνγκος ύψωσε για τον Άαρον Ουάιτ και ο τελευταίος κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των ερυθρολεύκων, κάνοντας το 71-66, 45 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση

.@Aaron_White30 with the huge alley-oop slam to seal the victory.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BvxEW5Z2iH

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Δεκεμβρίου 2017