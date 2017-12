Εκτός ο Σαν Εμετέριο, αμφίβολος ο Αμπάλδε (pic)

Όπως ανακοίνωσε η Βαλένθια λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα, εκτός από τις δεδομένες απουσίες των Αντούαν Ντιό και Λατάβιους Ουίλιαμς, οι Ισπανοί θα στεερηθούν τις υπηρεσίες άλλων δύο παικτών.

Ο Φερνάντο Σαν Εμετέριο θα μείνει τρεις εβδομάδες εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ενώ ο Αλμπέρτο Αμπάλδε είναι αμφίβολος λόγω ίωσης.

