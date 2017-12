Ο Καναδός γκαρντ προσπάθησε να ευστοχήσει με ντράιβ στο καλάθι του Ολυμπιακού, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον φόργουορντ των «ερυθρολεύκων».

Ο Παπανικολάου πήρε τα βήματα του Πάνγκος και φρόντισε να... κατεβάσει όλους τους διακόπτες!

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.

That's my half-time lead❕

Kostas Papanikolaou tracks Pangos all the way to protect the @olympiacosbc lead.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/em8c2UpH47

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Δεκεμβρίου 2017