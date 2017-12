Ουίλτζερ-Πάνγκος: Τα είπαν οι... παλιόφιλοι από το Γκονζάγκα (pic)

Η λιθουανική ομάδα «ανέβασε» στο twitter τη... συνάντηση των δύο πρώην συμπαικτών από τα χρόνια του Γκονζάγκα.

Όπως είναι γνωστό, τη χρονιά 2014-15 ο Κάιλ Ουίλτζερ και ο Κέβιν Πάνγκος υπήρξαν συμπαίκτες στο πανεπιστήμιο του Γκονζάγκα και σίγουρα είχαν πολλά... να θυμηθούν από τη συνύπαρξή τους στο κολέγιο.

Two former @ZagMBB players @KPangos and @kwiltj have a lot of catching up to do, but tonight they are rivals in @EuroLeague match-up between #Zalgiris and @olympiacosbc. It starts in 50 minutes at #ZalgirioArena!#ManoKomanda #MyTeam #ZALOLY pic.twitter.com/Xyd0HGDIZK

