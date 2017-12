Τα 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για την 15η αγωνιστική της Euroleague! (vid)

Σε Κάουνας και Βαλένθια θα βρεθούν οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αντίστοιχα, και θα προσπαθήσουν να φύγουν ξανά με μία νίκη από τις εκτός έδρας «μάχες» τους.

Η Euroleague παρουσίασε τα πέντε στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 15η αγωνιστική.

Αναλυτικά:

1) Η Μπάμπεργκ έκανε την μεγαλύτερη νίκη της εκτός έδρας πέρυσι, όταν νίκησε την Εφές με 87-68 στην Τουρκία.

2) Ο Κόπονεν τίθεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την Χίμκι, στην οποία πέρασε δύο σεζόν, από το 2012 ως το 2016.

3) Η Φενέρ υποδέχεται την Ρεάλ, σε μια... επανάληψη των ημιτελικών 2015 και 2017.

4) Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους... φιλοξενεί τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Βασίλη Σπανούλη.

5) Η Μάλαγα έχει νικήσει στα 3 από τα 4 παιχνίδια κόντρα στην Μακάμπι, από το 2008.

Turkish Airlines EuroLeague returns tonight

5 things you need to know pic.twitter.com/LzJKmsrZFX

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Δεκεμβρίου 2017