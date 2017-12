«Με τον Ούντριχ θα παλέψουμε για τα playoffs»! (pics)

«Αντιμετώπισα τον Μπένο στην Ευρώπη. Έπαιζε εξαιρετική άμυνα. Ο μόνος προβληματισμός μου έχει να κάνει με τη φυσική κατάστασή του. Ενημερώθηκα ότι έχει δουλέψει σκληρά σε ατομικό επίπεδο όμως είναι διαφορετικές οι συνθήκες στο "5 εναντίον 5". Σε κάθε περίπτωση, θα προσφέρει με την εμπειρία του και θα μας βοηθήσει. Μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο Top-8! Στα μέσα της σεζόν δεν θέλαμε να ρισκάρουμε» τόνισε σχετικά ο κόουτς της Ζάλγκιρις για τον Ούντριχ, ο οποίος αναμένεται στο Κάουνας στις 29 Δεκεμβρίου.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι ο δις πρωταθλητής στο ΝΒΑ θα ξεκινάει από τον πάγκο όμως ο ρόλος του ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Jasikevicius on Udrih: 'I played against Beno in Europe. And he was playing D very good. I don't see it as a problem. My only concern is what's his physical condition. I was told he worked hard. But it's different from playing 5on5. However, he'll give us experience and help us'

Beno Udrih will arrive to Kaunas on December 29th. Saras told he'll come off the bench, but if he plays good, his role might change: 'We put ourselves into the situation that we can compete for Top 8. In the mid season we didn't want to risk. He was the one who was ready to go'

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 27 Δεκεμβρίου 2017