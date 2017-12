Εισιτήρια για το Φενέρ - Ρεάλ τέλος!

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοίνωσε το sold out για τον αγώνα με τους Μαδριλένους, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί και «Game of the Week» από την Euroleague.