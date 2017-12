Οι ομάδες που έχουν... μάθει να χάνουν στην Euroleague (infographic)

Ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές του american football, ο Βινς Λομπάρντι, ξεστόμισε κάποτε τη μεγάλη κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες στον αθλητισμό: «Winning is habit. Unfortunately, so is losing». Ελληνιστί, το να κερδίζεις αποτελεί συνήθεια, το ίδιο και να χάνεις. Δεν υπάρχει, λοιπόν, χειρότερη κατάσταση από ένα ρόστερ που έχει μάθει να χάνει. Ένα ρόστερ που αρχίζει να νιώθει ανοσία στις ήττες, είτε αυτές είναι εντός προγράμματος, είτε πρόκειται για... στραπάτσα που θα μνημονεύονται όλη τη χρονιά.

Στα της Euroleague, το ιδιαίτερα φιλόδοξο πρότζεκτ του «όλοι εναντίον όλων, σε έναν μαραθώνιο 30 αγωνιστικών στη regular season» εφαρμόζεται την τελευταία διετία με ιδιαίτερη επιτυχία, αναδεικνύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το δίκαιο του πράγματος. Η Euroleague Greece ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες το πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα να πετύχει συνεχόμενο αριθμό νικών απέναντι σε συλλόγους top επιπέδου έχοντας παράλληλα και τις υποχρεώσεις της στο εθνικό πρωτάθλημα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μετράει το μεγαλύτερο θετικό σερί. Τι συμβαίνει, όμως στην αντίθετη περίπτωση; Πόσο συχνό φαινόμενο είναι για ένα κλαμπ να κάνει αρνητικό σερί σε μια τόσο ανταγωνιστική διοργάνωση, με μαζεμένους αγώνες και ταξίδια ενώ μπαίνει στην εξίσωση το ζήτημα των τραυματισμών και της κόπωσης;

Το αρνητικό ρεκόρ της Ούνικς Καζάν

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, μετράει 10 συνεχόμενες ήττες! Η πρωταθλήτρια Ισπανίας υποδέχεται τους «πράσινους» (28/12, 22:00) στο Pabellon Fuente de San Luis αγνοώντας τη νίκη από τις 27 Οκτωβρίου και το 91-53 επί της Ουνικάχα Μάλαγα για την 4η αγωνιστική! Το αρνητικό σερί της Βαλένθια ισοφαρίζει το περσινό 0-10 της Αρμάνι Μιλάνο στο διάστημα μεταξύ 8ης - 17ης αγωνιστικής και φιγουράρει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από το 0-12 της Ούνικς! Οι Ρώσοι αγωνίστηκαν πέρσι στην Euroleague, καταγράφοντας το μεγαλύτερο αρνητικό σερί στο νέο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης, μετρώντας μόνο ήττες από τη 18η ως την 29η αγωνιστική της regular season.

Ποτέ πάνω από 0-3 οι «αιώνιοι»!

Πάμε και στους «αιώνιους»... Η χώρα μας, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, εκπροσωπείται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η κρίση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός (π.χ. χαμηλότερη φορολογία σε Ρωσία, Τουρκία) είναι τα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι ελληνικές ομάδες που παρά τις δυσκολίες, βρίσκουν τον τρόπο και παραμένουν στον αφρό αφού δεν έχουν γνωρίζει ποτέ περισσότερες από τρεις σερί ήττες στο τουρνουά! Το 0-3 του Ολυμπιακού σημειώθηκε πέρσι μεταξύ 28ης και 30ής αγωνιστικής (73-79 με Ρεάλ, 77-69 στην Εφές, 90-86 στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας) ενώ το 0-3 του Παναθηναϊκού έγινε στα playoffs, στο sweep από τη Φενέρμπαχτσε!

Τα μεγαλύτερα αρνητικά σερί στην Euroleague την τελευταία διετία