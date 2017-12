«Game of the Week» το Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)

Επανάληψη... περσινού ημιτελικού θα έχουμε στην Τουρκία!

Τα φώτα «πέφτουν« στην κατάμεστη «Ulker Sports Arena», αφού η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης για την 15η αγωνιστική (28/12, 19:45)!

Η αδρεναλίνη θα... χτυπήσει κόκκινο, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να θέλει την επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα στην Μακάμπι, και τη «Βασίλισσα» να επεκτείνει το σερί της, παίρνοντας μια... εκδίκηση.

Φυσικό κι επόμενο, λοιπόν, η Euroleague να χαρακτηρίσει τον αγώνα «παιχνίδι της εβδομάδας»!

The champions again, or Final Four redemption?

The 'Game of the Week' on Thursday is a big one@FBBasketbol v @RMBaloncesto coming soon.#GameON

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Δεκεμβρίου 2017