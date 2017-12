«Γιορτινή» απόδραση με απουσίες σε Κάουνας και Βαλένθια (pics & vids)

Το.. δώρο των Χριστουγέννων στο εξωτερικό θα γυρέψουν οι «αιώνιοι»!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για δεύτερη σερί αγωνιστική έρχονται αντιμέτωποι με εκτός έδρας ματς και σημαντικές απουσίες.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν το ταξίδι για το Κάουνας, όπου θα αναμετρηθούν με την Ζαλγκίρις (28/12, 20:00), θέλοντας να επεκτείνουν το σερί νικών τους και να διατηρήσουν τη θέση στην κορυφή της βαθμολογίας (11-3).

Βέβαια, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα στερηθεί για ακόμα ένα ματς τις υπηρεσίες των Γιώργου Πρίντεζη και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι δύσκολα θα μπουν στο αεροπλάνο για τη Λιθουανία, ενώ ο Βαγγέλης Μάντζαρης θα μείνει στην Αθήνα, καθώς θα απουσιάσει για μία εβδομάδα από τις υποχρεώσεις των Πειραιωτών.

Την ίδια ημέρα και δύο ώρες αργότερα (28/12, 20;00), οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στην Βαλένθια για να αντιμετωπίσουν την ομώνυμη ομάδα. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ψάχνει την εδραίωση στην τετράδα (10-4), κόντρα στην «ταρόνχα», η οποία μετρά 10 σερί ήττες και είναι ουραγός στην βαθμολογία (3-11).

Ο Νικ Καλάθης συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, αλλά δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δεν θα ταξιδέψει στην Ισπανία.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στα τελευταία παιχνίδια για το 2017 στην διοργάνωση.

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης (28/12, 19:45, 7-12)

Η Φενέρ έχει μαζέψει τα περισσότερα ριμπάουντ (46) στη διοργάνωση, κόντρα στη Ρεάλ, τον Απρίλιο του 2016.

Ο Ομπράντοβιτς οδήγησε τη Ρεάλ στο ευρωπαϊκό τρόπαιο το 1995: ήταν το τρίτο για εκείνον και το όγδοο για το σύλλογο. Ο Σέρβος επίσης ήταν προπονητής του Λάσο για δύο σεζόν τη δεκαετία του '90. Πήραν το Κύπελλο Σαπόρτα το 1997.

Ο Μέλι ήταν συμπαίκτης με τον Ματσιούλης στην Αρμάνι το 2010-11 και με τον Κοζέρ στην Μπάμπεργκ πέρυσι.

Ο Βέσελι έκανε career high στο σύστημα αξιολόγησης με 31 βαθμούς κόντρα στους Μαδριλένους τον Μάιο του 2015.

Ο Ουαναμέικερ είναι 2ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.6 ανά παιχνίδι.

Ο Βέσελι είναι 4ος στο ranking με 18.7 βαθμούς κατά μέσο όρο. Είναι 5ος και στα κοψίματα (1.1).

Ο Σλούκας είναι 4ος σε ασίστ με 5.7 πάσες ανά αγώνα. Με 2 ακόμα θα φτάσει τις 500.

Ο Νάναλι είναι πρώτος σε τρίποντα με ποσοστό 56%.

Ο Ντατόμε είναι 5ος σε βολές με ποσοστό 91.35%.

Ο Κάρολ έχει 30 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (25.1β.) και 2ος σκόρερ με 18.5 πόντους.

Ο Ταβάρες είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.8.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.649 και 5ος σκόρερ με 2.727 πόντους.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Ολυμπιακός (28/12, 20:00, 3-11)

What is the best gift for #Christmas for a #basketball club? #SOLDOUT arena!!! @ZalgirioArena will be completely full for @EuroLeague Round 15 game vs @olympiacosbc on Thursday! #ManoKomanda #MyTeam #ZALOLY #GameON pic.twitter.com/7sG9uxYwJd

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 25 Δεκεμβρίου 2017