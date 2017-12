Καλάθης: Ο «Βασιλιάς» του alley oop! (vid)

Ένα όμορφο video έφτιαξε για τον MVP του Νοεμβρίου, Νικ Καλάθη έφτιαξε η Euroleague.

Oι διοργανωτές μάζεψαν μερικές εντυπωσιακές φάσεις του γκαρντ του Παναθηναϊκού και τον αποκάλεσε «Βασιλιά» του alley oop.

Αν κρίνουμε πάντως από το παρακάτω video σίγουρα δικαιολογεί τον τίτλο.

Απολαύστε το video με τις μαγικές πάσες του Καλάθη

Ready for some mid-season report cards?

Time to look at some of the big performers so far ...

First up @Nick_Calathes15 of @paobcgr pic.twitter.com/Wbgb8kkhv8

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Δεκεμβρίου 2017