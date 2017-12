Θέαμα προσφέρει ο Στεφάν Λάσμε στο ματς κόντρα στην Τορίνο.

Ο ψηλός της Ούνικς και πρώην του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Κόλομ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να σηκωθεί και να καρφώσει εντυπωσιακά.

Δείτε την... πτήση του Λάσμε

.@qcolom10 to @Slasme for a big-time slam – and his th point in less than seven minutes for @unicsbasket! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fuvdgDCXic

— EuroCup (@EuroCup) 26 Δεκεμβρίου 2017