Ανακοίνωσε sold out με Ολυμπιακό η Ζαλγκίρις! (pic)

Ο κόσμος στο Κάουνας «διψάει» για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (28/12, 20:00).

Κι αυτό φάνηκε από το γεγονός πως τα... μαγικά χαρτάκια της αναμέτρησης έκαναν «φτερά», αφού η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε το sold out!

«Ποιο είναι το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα για μια ομάδα; Ένα κατάμεστο γήπεδο», ανέφερε στο twitter η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

What is the best gift for #Christmas for a #basketball club? #SOLDOUT arena!!! @ZalgirioArena will be completely full for @EuroLeague Round 15 game vs @olympiacosbc on Thursday! #ManoKomanda #MyTeam #ZALOLY #GameON pic.twitter.com/7sG9uxYwJd

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 25 Δεκεμβρίου 2017