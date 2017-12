Σε γιορτινό κλίμα η Euroleague! (pics)

Εορταστικό το κλίμα και στα... πέριξ της Euroleague.

Οι ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης εύχονται «χρόνια πολλά» στον κόσμο τους, ενώ αρκετοί παίκτες ανεβάζουν φωτογραφίες και δείχνουν πως περνούν καλά, πριν πατήσουν ξανά παρκέ.

Merry Christmas to all my friend who are celebrating today! ho ho ho

We wish a Merry Christmas to all of our celebrating players, friends and fans! #kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/hC35NelPZn

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 24 Δεκεμβρίου 2017