Όταν η μπάλα καίει πάντα εμφανίζεται ο Βασίλης Σπανούλης!

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού το... μπουμπούνισε το τρίποντο κόντρα στην Εφές, 1 λεπτό πριν το τέλος, έγραψε το 56-59 και χάρισε το σπουδαίο διπλό στην ομάδα του, αφού το τελικό σκορ ήταν 58-61.

Δείτε την... εκτέλεση του «Kill Bill»

And here it is!

The big from @vassilis7span #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IhwiSouTHM

