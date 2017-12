Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν το πρωί του αγώνα τα καθιερωμένα σουτ, ενώ νωρίτερα η Μπασκόνια είχε καλωσορίσει την Μπαρτσελόνα εν όψει του αποψινού (22/12, 21:30) αγώνα.

«Ας δούμε έναν όμορφο αγώνα...» ήταν το σχετικό tweet των Βάσκων.

Welcome @FCBbasket!

Let's see some great game play tonight!! @EuroLeague

#GoazenBaskonia pic.twitter.com/nbTzSFqDai

— Saski Baskonia (@Baskonia) 22 Δεκεμβρίου 2017