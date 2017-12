Με χαρακτηριστικό βίντεο έκανα λόγο για «βροχή τριπόντων» από τα οποία δεν έλειψαν ούτε και αυτά του Παναθηναϊκού.

Αποκορύφωμα; Το buzzer beater του Μάρκους Ντένμον με την εκπνοή του ημιχρόνου στο Βελιγράδι.

Let it rain

Some of the best 3 pointers from Thursday night #GameON pic.twitter.com/TJK3TZs96Y

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Δεκεμβρίου 2017