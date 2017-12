Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες ο ΝτεΣόν Τόμας! (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό στο γόνατο και όπως ανέφεραν στην Μακάμπι θα απουσιάσει τις επόμενες 20 μέρες.

Αυτό σημαίνει ότι καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στις 16 Ιανουαρίου.

דשון תומאס, שחש כאבים בברכו לפני המשחק, נבדק לאחר מכן וניכר שהאיזור עבר זעזוע. הפורוורד, שהיה מגיבורי הניצחון על פנרבחצ'ה, יטופל בפיזיותרפיה וייעדר כ-3 שבועות מהמגרשים.

We U @DT1UpNComin, thanks for the great effort #come_back_stronger pic.twitter.com/nJGUROsWcr

