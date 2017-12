Τι έκανε ο Τζαμέλ ΜακΛιν….

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού έγινε πρωταγωνιστής σε μια φάση που ξεσήκωσε το ΣΕΦ.

Πήρε την προσπάθεια μόνος του, ρόλαρε πάνω στο σώμα του αντιπάλου του και τέλειωσε ιδανικά την πανέμορφη φάση του δημιούργησε.

Απολαύστε τον:

@JamelMc1 with the spin move for a sweeeet finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ecqM6Zs6kZ

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Δεκεμβρίου 2017