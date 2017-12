Ο σέντερ της Εφές μπλόκαρε εντυπωσιακά τον Μάλκολμ Τόμας όταν εκείνος προσπάθησε να σκοράρει στις αρχές της τρίτης περιόδου.

The best defender you say??

Dunston with THE block #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0iRiMv1slp

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Δεκεμβρίου 2017