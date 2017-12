Θέαμα προσφέρουν οι παίκτες της Χίμκι στο ματς με την Εφές.

Ο Χάνεϊκατ πήρε το ριμπάουντ, πάσαρε στον Σβεντ, ο οποίος έδωσε μια πολύ ωραία ασίστ στον Τόμας, που τελείωσε την φάση με ένα εκπληκτικό κάρφωμα!

@Khimkibasket in transition @Shved23 feeds Thomas for the one-handed alleyoop slam! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2mePiGEy55

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Δεκεμβρίου 2017