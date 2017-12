Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα ο φόργουορντ από την ΠΓΔΜ είχε την τιμητική του.

Ο Πέρο Άντιτς παρέλαβε το δαχτυλίδι της κατάκτησης της περσινής Euroleague κάτι που συνέβη ύστερα από σχετική πρωτοβουλία της διοίκησης της ομάδας.

The waiting was worth it.

Enjoy your Champ (@antic12pero)! pic.twitter.com/tfuIULuRKu

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Δεκεμβρίου 2017