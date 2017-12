Οι δυο τους συνεργάζονται άψογα και έτσι στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα πρόσφεραν εκ νέου θέαμα.

Ο Κώστας Σλούκας είδε το κενό της αντίπαλης άμυνας, πάσαρε με τα δύο χέρια στον Γιαν Βέσελι ο οποίος κάρφωσε με δύναμη.

Παρακολουθείστε τη φάση...

Let's get the party started.@JanVesely24 with the slam #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WmALWDKsc3

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Δεκεμβρίου 2017