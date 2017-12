«H Μακάμπι θέλει να αποδείξει πράγματα στο ΟΑΚΑ»! (pics & vids)

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ έχουν εξελιχθεί σε… κλασικές εικονογραφημένες τα τελευταία χρόνια στην Euroleague ενώ ο αγώνας της προσεχούς Τρίτης στο ΟΑΚΑ (19/12, 21:15) θα είναι ο 21ος μεταξύ των δυο ομάδων που μοιράζονται τις νίκες (10-10) από τη σεζόν 2000-01. Πλέον η «ομάδα του λαού» θέλει να επιστρέψει στο top επίπεδο μετά τις αποτυχίες της προηγούμενης διετίας και ο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ του Walla! Sport, Arale Weisberg, γράφει στη Euroleague Greece για το restart που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, τη δεύτερη ευκαιρία του Σπάχια, το αγωνιστικό πλάνο της Μακάμπι και τη μεγαλύτερη έκπληξη στο ρόστερ της.

«Η νεότερη Μακάμπι όλων των εποχών αρχίζει σταδιακά να θυμίζει στους φιλάθλους της τις καλές στιγμές του παρελθόντος.

Έπειτα από δυο… τραυματικές σεζόν κατά τις οποίες απέτυχε να κάνει θόρυβο στην Euroleague και να προκριθεί στους τελικούς της ισραηλινής λίγκας, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε σαρωτικές αλλαγές το περασμένο καλοκαίρι! Μόνο ένας παίκτης, ο Ιτάι Σέγκεφ, παρέμεινε σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Για την ακρίβεια, το κλαμπ αποχαιρέτησε ορισμένα από τα πιο οικεία ονόματα της τελευταίας δεκαετίας: Τον Ντέβιν Σμιθ, τον άλλοτε αρχηγό της Γκάι Πνίνι, τον Γιογκέβ Οχαγιόν και τον Σίλβεν Λάντεσμπεργκ.

Ο κόουτς που ανέλαβε το συγκεκριμένο project είναι ο Νέβεν Σπάχια. Πρόκειται για τον πρώτο ξένο προπονητή στην ιστορία της Μακάμπι που του δόθηκε δεύτερη ευκαιρία: Το 2007, όταν αντικατέστησε τον Πίνι Γκέρσον, ο Κροάτης κατέκτησε, μεν, το πρωτάθλημα στο Ισραήλ ωστόσο αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 2-1 νίκες. Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός από το Final 4 θεωρήθηκε αποτυχία, από τη στιγμή που η Μακάμπι μετρούσε τρεις σερί παρουσίες σε τελικούς κι έτσι ο Σπάχια απομακρύνθηκε. Πλέον εκείνες οι επιτυχίες είναι ο στόχος που της εφετινής ομάδας ώστε να θεωρηθεί πετυχημένη η χρονιά.

Η Μακάμπι έχει ρεκόρ 7-5 έπειτα από 12 αγωνιστικές στην Euroleague. Για να φτάσει στον συγκεκριμένο αριθμό νικών πέρσι χρειάστηκε 20 αγώνες! Το Yad Eliyahu γεμίζει ξανά με 11.000 φιλάθλους, η ομάδα έχει κερδίσει ήδη τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπασκόνια στην έδρα της, κέρδισε τις Χίμκι, Μπάμπεργκ εκτός έδρας ενώ φιγουράρει στην πέμπτη θέση της κατάταξης, επομένως έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη.

This move sent @AlexTyus23 into the @EuroLeague all-time TOP5 shot-blockers list

#5. 161 blocks (1.26 per game) pic.twitter.com/6O3HcJDSWM

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 16 Δεκεμβρίου 2017