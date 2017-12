Το tweet της Μακάμπι που ανάγκασε τον Τάιους να κάνει unfollow! (pics)

Έχοντας τον Νάντο ντε Κολό σε σπουδαία βραδιά με 26 πόντους και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας νίκησε με 101-86 την Μακάμπι για την 12η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 10-2 στην κατάταξη. Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα, η η «ομάδα του λαού» συνεχάρη μέσω Twitter τον Γάλλο γκαρντ για την εμφάνισή του, ανανεώνοντας το... ραντεβού τους στο Τελ Αβίβ. Τι το ήθελε;

Great performance @NandoDeColo.

we will meet again in @TelAviv pic.twitter.com/jyXLVIpcPM — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 16 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πιέρ Τζάκσον τα... έχωσε στην ομάδα του μετά τη συγκεκριμένη ανάρτηση και ο Τάιους έπαψε να την ακολουθεί! «Μην κάνετε ξανά αυτή την ανοησία...» εξήγησε ο Τζάκσον και ο Τάιους του απάντησε: «Σταμάτησα να τους ακολουθώ εξαιτίας αυτής της ανοησίας»!

Say bro don’t do this shit again smh foh https://t.co/nvZ3q4ABp3 — Pierre Jackson (@PAPPYGAWD) 17 Δεκεμβρίου 2017