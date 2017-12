Η Μπασκόνια πρόσφερε θέαμα στην αναμέτρηση με την Εφές. Ο Τζέισον Γκρέιντζερ παρά το «κυκλοφοριακό» πρόβλημα στη ρακέτα της πρώην ομάδας του, πάσαρε ψηλά και ο Γάλλος συμπαίκτης του κάρφωσε με άλεϊ ουπ.

Παρακολουθείστε την εντυπωσιακή φάση του Βενσάν Πουαριέ...

.@viinze_17P ignites the crowd with the wild alley-oop in traffic for @Baskonia#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WuMcGC4DRE

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Δεκεμβρίου 2017