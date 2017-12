Ανανέωσαν με Ζαλγκίρις οι Βαλίνσκας και Μασιούλις (pic)

Τόπο στα... νιάτα δίνει ο Σάρας Γιασικεβίτσιους τη φετινή σεζόν, καθώς πολλές είναι οι ευκαιρίες που έχουν πάρει οι νεαροί παίκτες της Ζαλγκίρις.

Οι Λιθουανοί ανανέωσαν το συμβόλαιο του Βαλίνσκας μέχρι τη σεζόν 2020-21 και του Μασιούλις μέχρι το 2022.

Ο πρώτος μετρά περίπου 11 λεπτά συμμετοχής ανά ματς και έχει 3.6 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος έχει παίξει σε 4 αγώνες και σημειώνει 2.3 πόντους μέσο όρο.

#Zalgiris decided to extend the contracts with Paulius #Valinskas and Gytis #Masiulis. @Pvale66 will stay in #Kaunas at least till the end of 2020-2021 season while 19-year-old Masiulis signed the contract till the end of 2021-2022 season. Work hard, guys! #ManoKomanda pic.twitter.com/LgNcmi3mBG

