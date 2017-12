Επιστρέφει στη δράση ο Κάλινιτς μετά από 207 ημέρες! (pic)

Ευχάριστα νέα για την Φενέρμπαχτσε!

Ο Νίκολα Κάλινιτς μετά από απουσία έξι μηνών, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, και δη στην Ευρώπη.

Ο 26χρονος φόργουορντ αναμένεται να αγωνιστεί στο ματς κόντρα στην Ζαλγκίρις, κάτι που τον έκανε να εκφράσει τη χαρά του στα social media.

«Εντάξει παιδιά, πέρασε πολύς καιρός από το τελευταίο μου ματς στην Euroleague, για να είμαι ακριβής 207 ημέρες ή κάτι περισσότερο από έξι μήνες, αλλά είμαι επιτέλους πίσω κι έτοιμος! Μου έλειψε το μπάσκετ και εσείς πολύ, τα λέμε αύριο στην Ulker Arena», ήταν τα λόγια.

Alright guys, it has been a long time from my last game in Euroleague, to be exact - 207 days, or more than 6 months, but finally I'm back and ready!

I've missed basketball and you all a lot, see you tomorrow at Ulker Arena! #kalinaisback #sminka #GameON pic.twitter.com/6KSgywrBJM

— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 13 Δεκεμβρίου 2017