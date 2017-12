Εκτός ο Ουλάνοβας και... τέλος στο σερί του! (pic)

Ο φόργουορντ της λιθουανικής ομάδας αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο και δεν ταξίδεψε μαζί με αποστολή της Ζάλγκιρις για την Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα η απουσία του Ουλάνοβας θα είναι η πρώτη ύστερα από 89 συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Το ματς είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 14/12 στις 19:45 το βράδυ.

#Zalgiris has left for #Istanbul, but Edgaras #Ulanovas stayed in #Kaunas. Due to hip soreness Ulia will miss a game vs @FBBasketbol and it will snap his 89 games in a row streak in the @EuroLeague. Get well soon, Edgaras! #ManoKomanda #MyTeam #FBDZAL pic.twitter.com/ZQ2EYuGcAx

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 13 Δεκεμβρίου 2017