Το 16/16 του Παναθηναϊκού κι η κόντρα Χάκετ με Στρέλνιεκς (vid)

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο έχοντας 15 συνεχόμενες νίκες στο γήπεδό τους και θέλουν το 16/16. Από την άλλη πλευρά ο Γιάνις Στρέλνιεκς και ο Ντάνιελ Χάκετ θα αντιμετωπίσουν τις αμέσως προηγούμενες ομάδες τους.

Παρακολουθείστε το βίντεο με τα 5 στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε ενόψει της 12ης αγωνιστικής στην Euroleague...

Round 11 of the Turkish Airlines EuroLeague is in the books

Who is ready for Round 12? #GameON pic.twitter.com/ihPRtib73I

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Δεκεμβρίου 2017