MondayMemories με «άρωμα» Clásico (vid)

Στο Μιλάνο και το «Mediolanum Forum» μεταφέρθηκε το ισπανικό ντέρμπι στις 16 Μαΐου 2014.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης μέτρησαν τις... δυνάμεις τους στον ημιτελικό του Final 4, με νικήτρια τη «Βασίλισσα» (62-100).

Με αφορμή τη νέα τους ευρωπαϊκή συνάντηση (14/12, 21:45), η Euroleague γύρισε πίσω το χρόνο και θύμισε την μεγάλη αυτή αναμέτρηση.

It's 'El Clasico' week in the Turkish Airlines EuroLeague

Who remembers this match from the Final Four in Milan? #GameON pic.twitter.com/3r4kdTeS8g

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Δεκεμβρίου 2017