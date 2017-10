«Ολυμπιακός: Ίδιος κόουτς, ίδιοι ηγέτες, 6 νέα πρόσωπα» (vid)

Η ομάδα του Πάμπλο Πριχιόνι ταξίδεψε στο Ηράκλειο για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες (12/10) χωρίς τον Ροντρίγκ Μπομπουά ενώ οι Βάσκοι παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο video ενόψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους». «Ίδιος κόουτς, ίδιοι ηγέτες, έξι νέα πρόσωπα! Αυτός είναι ο πρώτος αντίπαλός μας στην Euroleague».

OLYMPIACOS TEAM PREVIEW | Same coach, same leaders...6 new faces! Here you have our first @EuroLeague opponent @olympiacosbc pic.twitter.com/tbwE3gJYGr

— Saski Baskonia (@Baskonia) 11 Οκτωβρίου 2017