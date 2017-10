«Στη Βαλένθια βλέπουμε τον πραγματικό Έρικ Γκριν»! (pics & vids)

Bwin Sports App – Εύχρηστη εφαρμογή για iphone και Android κινητά. (21+)!

Κάποιοι παίκτες έχουν όλα τα προσόντα εκτός από το βασικό να αξιοποιούν τα προσόντα τους. Στην περίπτωση του Έρικ Γκριν και όσων έχει πετύχει το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα της Βαλένθια, ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού ενδεχομένως να βρέθηκε στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή. Ενδεχομένως, πάλι, να κάνει απλώς τη δουλειά του. Αυτό, δηλαδή για το οποίο αποκτήθηκε από τους πρωταθλητές Ισπανίας με αποτέλεσμα να έχει ήδη κατακτήσει το Supercopa ως MVP και να φιγουράρει στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ στη Liga Endesa! Ο Γκριν πέτυχε 18 πόντους στο 67-70 επί της Τενερίφης και το gazzetta.gr καταγράφει τα πεπραγμένα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης με τη βοήθεια του δημοσιογράφου Fran Fermoso, ο οποίος περιγράφει τους αγώνες της Euroleague, της ισπανικής λίγκας και του ΝΒΑ στο τηλεοπτικό δίκτυο Movistar.

Ο Έρικ Γκριν αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2016 από τον Ολυμπιακό ως ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να παίξει μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη και όχι απλά ως αλλαγή του προκειμένου να τον αποφορτίζει, αποτελώντας έτσι το δεύτερο σημείο αναφοράς κυρίως στο εκτελεστικό και δευτερευόντως στο δημιουργικό κομμάτι στην περιφέρεια. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ένας ικανότατος σουτέρ, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε πρόωρα αφού οι Πειραιώτες ενεργοποίησαν την option αποχώρησής του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Basket League. Σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, μπήκε στη… ζωή του η Βαλένθια, η οποία είχε μόλις κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Ισπανία και είχε μπροστά της την πρόκληση της επιστροφής στην Euroleague. O Γκριν υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, αποχωρίστηκε το #1 για το #32 και φόρεσε τα πορτοκαλί!

Ο νέος γκαρντ της Βαλένθια ανταποκρίθηκε άμεσα στις απαιτήσεις και τα δεδομένα της ισπανικής… πραγματικότητας, πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια στο φινάλε του τελικού του Supercopa με την Γκραν Κανάρια και παραλαμβάνοντας το βραβείο του MVP! Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, της Media Day των Ισπανών για την ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο αρχηγός Ράφα Μαρτίνεθ είπε on camera για τον Γκριν ότι «είμαι μαζί με τον μελλοντικό MVP της Euroleague»! Έπειτα από τρεις αγωνιστικές ο Αμερικανός είναι 2ος σε αξιολόγηση (24.3), 2ος σκόρερ (21.3 πόντοι), 2ος στα δίποντα (19/29, 65.5%), 2ος στις βολές (14/15, 99.3%), 11ος στα κερδισμένα φάουλ (12, 4 μ.ό.) και 10ος στα λεπτά συμμετοχής (81:59, 27:20 μ.ό.) μεταξύ όλων των παικτών στη Liga Endesa! Η ομάδα του Τσους Βιδορέτα συνεχίζει αήττητη την κούρσα στο πρωτάθλημα και ο Έρικ Γκριν είναι ένας από τους βασικούς λόγους.

«Ο Γκριν θα γίνει ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της δεκαετίας»!

Τι εντυπώσεις, όμως έχει αφήσει μέχρι στιγμής ο 26άχρονος Αμερικανός γκαρντ; «Νομίζω ότι μπορεί να εξελιχτεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ που πέρασαν από τη Liga Endesa τα τελευταία 10 χρόνια! Μην περιμένετε να σας πω ότι τα Media εδώ… ενθουσιάστηκαν όταν έγινε γνωστό ότι τον απέκτησε η Βαλένθια. Οποιοσδήποτε μπορεί να ρίξει μια ματιά στα στατιστικά του, να δει για παράδειγμα ότι πέρσι σκόραρε 10-15 πόντους σε κάθε παιχνίδι και να σκεφτεί ότι δεν πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Για να καταλάβεις όμως το potential και τις πραγματικές δυνατότητές του Γκριν, πρέπει να τον δεις να παίζει! Μόνο τότε μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι μιλάμε για έναν τεράστιο σκόρερ» εξηγεί ο Fermoso για τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει κλέψει τις εντυπώσεις στην ισπανική λίγκα.

«Είναι ευγνώμων στον Σπανούλη για όσα έμαθε δίπλα του»

Η Βαλένθια είναι η τρίτη ευρωπαϊκή ομάδα του Έρικ Γκριν μετά από το πέρασμά του από την Μοντεπάσκι Σιένα (2013-14) και τον Ολυμπιακό (2016-17). «Πέρσι ήταν στη σκιά του Σπανούλη. Όταν έχεις μπροστά σου έναν παίκτη σαν τον αρχηγό του Ολυμπιακού, είναι αδύνατον να δείξεις τι μπορείς να κάνεις στο σκοράρισμα. Ο Αμερικανός είναι ο τύπος που θέλει την μπάλα στα χέρια του κι εδώ στην Ισπανία μπορούμε να δούμε τον πραγματικό Γκριν! Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του πριν από την έναρξη της σεζόν στο γήπεδο της Βαλένθια όπου κάναμε κάποια θέματα για το νέο πρωτάθλημα. Μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό και μπορώ να σας πω ότι δεν έχει άσχημα αισθήματα για την πρώην ομάδα του. Ακριβώς το αντίθετο! Είναι ευγνώμων στον Σπανούλη για όσα έμαθε δίπλα του».

