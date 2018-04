Ζητούν μεγαλύτερο πριμ από τα... 4.187 ευρώ οι Σλοβένοι! (pic)

Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ πέτυχε μαζεμένες υπερβάσεις στο περσινό EuroBasket, κατακτώντας εν τέλει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό με τη Σερβία, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Γκόραν Ντράγκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Σύμφωνα, όμως, με την εφημερίδα 24ura, οι Σλοβένοι διεθνείς απευθύνθηκαν στον υπουργό αθλητισμού, Μίρο Σέραρ, ζητώντας μεγαλύτερο πριμ κι επισημαίνοντας πως η εθνική ομάδα έλαβε συνολικά 67.000 ευρώ για την επιτυχία που αντιστοιχεί σε 4.187 ευρώ για κάθε μέλος της αποστολής όταν η Σερβία και η Ισπανία πήραν περισσότερα χρήματα από τις ομοσπονδίες τους. Αναφέρει, δε, πως κάθε Σέρβος έλαβε 20.000 ευρώ για το ασημένιο μετάλλιο ενώ οι Ίβηρες αμείφθηκαν με 30.000 ευρώ έκαστος για την τρίτη θέση!

Από την πλευρά του ο Ντόντσιτς εξήγησε στο Twitter πως «ειλικρινά, το αίτημα μας δεν έχει να κάνει για τα χρήματα μολονότι το ποσό που μας δόθηκε είναι... λυπηρό. Αυτά τα λεφτά δεν θα αλλάξουν τη ζωή μας, όμως το ζήτημα έχει να κάνει με τον σεβασμό και το "ευχαριστώ"».

Iskreno se ne gre o denarju, kljub temu, da je nase misljenje, da je to zalostno, koliko denarja so nam namenili. Ta denar nikomur od nas ne spremeni zivljenja, je pa marsikomu dobrodosel. Najbolj pa boli to, da smo bili zignorirani s strani g. Mira Cerarja #mislovenci

