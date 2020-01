Αισιοδοξία στην Team USA πως όλοι οι τοπ παίκτες θα είναι στους Ολυμπιακούς!

Η εθνική των ΗΠΑ πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού και με τα... δεύτερα/τρίτα/τέταρτα κατέλαβε την 7η θέση.

Μετά από αυτό κι ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, οι άνθρωποί της ετοιμάζουν από τώρα έδαφος, για να μην την πάθουν ξανά.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, ο τεχνικός διευθυντής της Team USA, Τζέρι Κολάντζελο τού είπε πως οι παίκτες που έχει προσεγγίσει μέχρι στιγμής, έχουν ανταποκριθεί θετικά και πως «η προσδοκία είναι πως ουσιαστικά κάθε τοπ Αμερικανός παίκτης θα είναι στο αρχικό ρόστερ της ομάδας, για τους Ολυμπιακούς».

Οι πρώτες κλήσεις της ομάδας θα ανακοινωθούν περίπου στα τέλη Ιανουαρίου.

The expectation is virtually every top American player -- after such a struggle at last summer's @FIBAWC in China -- will be on the @usabasketball preliminary roster. Colangelo, Popovich and Sean Ford will then use the next three months to nail down a dozen commitments for Tokyo

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 18, 2020