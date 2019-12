Και η... FIBA θέλει να ξαναδεί τον Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας! (pic)

Πριν περάσει ένα 24ωρο από την αποκάλυψη του gazzetta.gr για τις σκέψεις του Ρικ Πιτίνο όσον αφορά επικείμενη κλήση του Σπανούλη στην Εθνική ομάδα, ήρθε ο ίδιος ο Ρικ Πιτίνο να το επιβεβαιώσει με σχετικό tweet.

Αμέσως η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, με την FIBA να... περιμένει με τη σειρά της να δει τον αρχηγό του Ολυμπιακού ξανά με τα γαλανόλευκα!

We would love to see that too https://t.co/Vq9ig6tKrH

— FIBA (@FIBA) December 9, 2019