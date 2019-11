«Η σχέση του Ουίγκινς με τον Καναδά δεν είναι καλή» (pic)

Ο Τζος Λέβενμπεργκ υποστήριξε χαρακτηριστικά:

«Πολλοί ρωτούν για τον Ουίγκινς. Από όσο γνωρίζω, η σχέση του με τον Καναδά δεν είναι καλή και η αντίληψή μου λέει πως αυτό είναι αμοιβαίο. Θα με εκπλήξει αν κληθεί και θα με εκπλήξει ακόμα περισσότερο αν θέλει να παίξει. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να αλλάξει αυτό, βέβαια».

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ρεπορτάζ του Καναδά, διαθέσιμοι θα είναι οι εξής: Μάρεϊ, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Μπάρετ, Αλεξάντερ-Ουόκερ, Μπρουκς, Πάουελ, Μπιρτς, Μπουσέρ, Μπρισέτ, Τζόσεφ, Τόμπσον, Όλινικ.

A lot of people asking about Wiggins. As far as I know his relationship with Canada Basketball isn't great and my understanding is it's mutual. I'd be surprised if he got an invite and I'd be even more surprised if he actually wanted to play. Still time for that to change though.

