Δήλωσε «παρών» για το Προολυμπιακό του Καναδά ο Μπάρετ! (pic)

Σύμφωνα με την Κέιλα Γκρέι του «TNT Sports», ο 19χρονος γκαρντ/φόργουορντ των Νικς δήλωσε πως θα φορέσει το εθνόσημο του Καναδά στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Ιουνίου, προκειμένου να συμβάλει στην τελευταία προσπάθεια της χώρας του να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Καναδάς είναι αντίπαλος της Ελλάδας στο Προολυμπιακό Τουρνουά και στον όμιλό τους βρίσκεται και η Κίνα.

RJ Barrett announces that he’ll be joining @CanBball this summer in Victoria for their last chance at qualifying for Tokyo 2020

— Kayla Grey (@Kayla_Grey) November 27, 2019