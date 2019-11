Ο βοηθός του Σάρας, προπονητής στην εθνική Λιθουανίας (pic)

Μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Λιθουανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που «σήκωσε» αρκετή συζήτηση, ήρθε και η παραίτηση του Νταίνιους Αντομάιτις.

Λίγους μήνες μετά, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας της χώρας βρήκαν τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ντάριους Μασκουλιόνας.

Πρόκειται για τον βοηθό του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Ζαλγκίρις και για τον πρώην παίκτη του Ηλυσιακού το 2003.

Darius Maskoliunas, assistant coach of Sarunas Jasikevicius, officially announced as the new head coach of Lithuania National Team.

Congratulations to Zalgiris Assistant Coach Darius Maskoliunas, who will be taking the reigns of the Lithuanian National Team! pic.twitter.com/FHItcCUxNZ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2019