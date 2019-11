Το πρώτο «τιτίβισμα» του προπονητή της Εθνικής, Ρικ Πιτίνο: «Ανυπομονώ»! (pic)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είπε εξερχόμενος από τα γραφεία της ΕΟΚ ένα «I am the coach» (είμαι ο προπονητής), αναφερόμενος στον πάγκο της «επίσημης αγαπημένης».

Λάτρης του twitter, ο Πιτίνο έγραψε στο προφίλ του: «Είναι μεγάλη μου τιμή που θα προπονήσω την Εθνική Ομάδα Ελλάδος. Έχουμε πολλή δουλειά και προετοιμασία μπροστά μας, αλλά ανυπομονώ για την πρόκληση».

Πιτίνο: Νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας! (pics & vids)

Βασιλακόπουλος: «Η ΕΟΚ δεν δίνει απαντήσεις, αλλά εργάζεται» (vid)

Really honored to be coaching the Greek National team. Have a lot of work and preparation ahead but I’m looking forward to the challenge.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 8, 2019