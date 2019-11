Γκασόλ σε Καλδερόν: «Άφησες το σημάδι σου όπου κι αν έπαιξες» (pic)

Ο κορυφαίος Ισπανός ΝΒΑer έγραψε στο Twitter: Ο καλός μου φίλος Χοσέ Μανουέλ Καλδερόν ανακοίνωσε την απόσυρση του... Σε ευχαριστώ για αυτή την απίθανη μπασκετική καριέρα, πάντα δούλευες με ταπεινότητα, αφήνοντας το σημάδι σου σε όποια ομάδα κι αν αγωνίστηκες».

My great friend @JmCalderon has announced his retirement.

Thank you for an amazing basketball career, always working with great humility, leaving your mark in every team you have played with!#GraciasCalde! pic.twitter.com/sLc8x23hra

— Pau Gasol (@paugasol) November 4, 2019