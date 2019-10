Ο 40χρονος προπονητής υπηρέτησε τους «Tall Blacks» εννέα χρόνια ως παίκτης, τρία ως βοηθός προπονητή και άλλα πέντε ως head coach.

Ο Ενάρε πήρε αυτή την απόφαση «εύκολα», όπως είπε σε δηλώσεις του, καθώς βρήκε μια «μόνιμη» δουλειά στους Wellington Saints.

Η Νέα Ζηλανδία τερμάτισε στην 19η θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέτος, όπου και είχε αντιμετωπίσει την Ελλάδα στην πρώτη φάση των ομίλων (ήττα 103-97).

Την είδηση έκανε γνωστή η ομοσπονδία της χώρας.

We are going to miss this man! A great friend, stand out leader, incredible basketball talent and mind. There is an exciting opportunity for Paul ahead and we know he will do well. Thank you for everything you have done for the @TallBlacks Paul. https://t.co/QRy3FibflD

— Tall Blacks (@TallBlacks) October 14, 2019