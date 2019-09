Ο Ντόρσεϊ επιμένει... ελληνικά κι αρνείται το ισραηλινό διαβατήριο!

Η μητέρα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάμια Κωνσταντινίδη γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ κι έτσι τις προηγούμενες ημέρες ήλθε στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ο διεθνής γκαρντ της Μακάμπι να αποκτήσει ισραηλινό διαβατήριο.

Παρ' όλα αυτά, δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης ισραηλινού διαβατηρίου στον Ντόρσεϊ, από τη στιγμή που διαθέτει ελληνική και αμερικανική υπηκοότητα.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα τρεις υπηκοότητες. Αναφέρει, δε πως ο ίδιος ο Ντόρσεϊ δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωριστεί την ελληνική υπηκοότητα κι έτσι το ενδεχόμενο να γίνει... Ισραηλινός δεν θα προχωρήσει

Sport5 EXCLUSIVE: Maccabi Tel Aviv's Tyler Dorsey is likely to pass on the possibility to get an Israeli passporthttps://t.co/rppMjEsoRB

— Roi Cohen (@RoiCohen99) September 23, 2019