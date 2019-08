Η Ισπανία κατέκτησε το Eurobasket Παίδων (vids)

Η «ρόχα» συνέχισε και σε επίπεδο Παίδων, την παράδοση να κατακτά μετάλλιο στις μικρές ηλικίες.

Στο Eurobasket U16 κατέκτησε την πρώτη θέση επικρατώντας στον τελικών των Γάλλων με 70-61.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στους Ιταλούς οι οποίοι επιβλήθηκαν της Ρωσίας.

Η Ελλάδα τερμάτισε στην 6η θέση.

MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Ισπανός Ρούμπεν Ντομίνγκεζ.

M-V-P, M-V-P, M-V-P @BaloncestoESP 's Ruben Dominguez is the Most Valuable Player of the 2019 #FIBAU16Europe Championship! pic.twitter.com/YqKRnuem0m

— FIBA (@FIBA) August 17, 2019