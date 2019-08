Νίκη της Δανίας με buzzer beater τρίποντο (vid)

Η Δανία επικράτησε της Λευκορωσίας με 69-66 και προκρίθηκε στα προκριματικά του Eurobasket 2021.

Με το σκορ ισόπαλο στους 66 πόντους ο Ίφε Λούντμπεργκ ευστόχησε πίσω από τα 6.75 χαρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα του.

Δείτε το καλάθι...

Whenever game is tight, you better have @IffeLundberg in your side

Denmark beat Belarus in the last @FIBA #Eurobasket2021 Qualifiers with another solid performance 27 PTS 2 REB 3 ASS! pic.twitter.com/NKoadSSEh9

— Gerard Colomé (@gerardcdg) August 17, 2019