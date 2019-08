«Τρελό» φινάλε στο Κροατία - Γαλλία, στα ημιτελικά οι «Bleus» με μια...τάπα! (vids)

Η Γαλλία ακολούθησε την Ισπανία και τη Ρωσία στα ημιτελικά του EuroBasket Παίδων που διεξάγεται στο Ούντινε έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με την Κροατία που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στα 10" για το τέλος της κανονικής διάρκειας και με τον δείκτη του σκορ στο 70-72, ο Νίκολα Λέμπο σούταρε για τρεις, ο Βίκτορ Γεμπανιάμα τον μπλόκαρε και ο Τόμισλαβ Ίβιτσιτς μάζεψε την μπάλα και σκόραρε με turnaround τζαμπ-σουτ, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί ο Αντόνιο Καρίν πήρε πάνω του την επίθεση των Κροατών στα 9" όμως ο Γεμπανιάμα τον μπλόκαρε, κλειδώνοντας τη νίκη - πρόκριση για τους Γάλλους.

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 33-37, 47-48, 72-72 κ.α., 78-80 παρ.

Δείτε τις δυο φάσεις

Déjà vu. As he did in the 4th, Victor Wembayama sends the ball flying to the third row in OT. @ffbasketball are heading to the #FIBAU16Europe Semi-Finals! pic.twitter.com/6Q0URJl0al

— FIBA (@FIBA) August 14, 2019