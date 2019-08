Ο 15χρονος γκαρντ «εκτέλεσε» για το 40-50 κόντρα στη Λιθουανία.

Δείτε το buzzer beater του στην τρίτη περίοδο

Another buzzer-beater for @HellenicBF makes it double-digits! #FIBAU16Europe

https://t.co/VkAnissrvo

https://t.co/yFsW7zLxuN pic.twitter.com/X7w3k7wfnU

— FIBA (@FIBA) August 13, 2019