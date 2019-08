Η FIBA θυμάται το buzzer beater του Σπανούλη με την Κροατία στο Eurobasket 2007! (vid)

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία είπε «χρόνια πολλά» στον «Kill Bill» με ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα σουτ στην ιστορία των Eurobasket.

Το 2007, ο V-Span «λύτρωσε» την Εθνική Ομάδα στο ματς με την Κροατία και με το σκορ στο 78-78 και ελάχιστα δευτερόλεπτα για τη λήξη, εκτέλεσε για να την φέρει μια... ανάσα από τα προημιτελικά.

«Είναι αυτό το πιο iconic σουτ σε Eurobasket; Χρόνια πολλά στον "θρύλο" της Ελλάδας Βασίλη Σπανούλη!».

Is this the most iconic #EuroBasket shot? Happy Birthday to the @HellenicBF living legend Kill Bill, Vassilis Spanoulis! pic.twitter.com/OpuwtFeBmE

