Ελλάδα – Ισπανία: Το μετάλλιο περνά από τους κορυφαίους (pics & vids)

Ένα ακόμη βήμα για τον τελικό του Eurobasket έχει να κάνει η Εθνική μας ομάδα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο της. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία στον δεύτερο ημιτελικό (21:15, ΕΡΤSPORTS) της διοργάνωσης και τα... μαγικά παιδιά του Γιώργου Βλασσόπουλου έχουν ακόμα μια μεγάλη «μάχη» να δώσουν στον Βόλο, για να ξεπεράσουν το τελευταίο εμπόδιο και να φτάσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Οι νεαροί Έλληνες απέδειξαν μέχρι εδώ ότι έχουν ψυχικά αποθέματα, ταλέντο και τύχη και έχουν μάθει να μάχονται μέχρι να πετύχουν τον σκοπό τους. Η καλή τους εμφάνιση κόντρα στην Λιθουανία, άφησε σε όλους υποσχέσεις και θέλουν να συνεχίσουν να εντυπωσιάζουν.

Βέβαια για να το πετύχουν αυτό οφείλουν να ξεπεράσουν ένα τεράστιο εμπόδιο. Έχουν απέναντι τους την Ισπανία, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης μέχρι στιγμής. Έχει παίκτες πρωταγωνιστές στο Eurobasket, εντυπωσιακά στατιστικά, 5 συνεχόμενες νίκες και όλες με πάνω από 81 πόντους. Είναι μια ομάδα με πλούσιο επιθετικό ταλέντο, που δεν χαρίζεται στις αντιπάλους της και η Ελλάδα οφείλει να δείξει το καλύτερο πρόσωπο αν θέλει να κλείσει μια θέση στον τελικό.

.@baloncestoESP grind out the win against Russia and advance to the Semis . #FIBAU18Europe pic.twitter.com/LP3f3FtoFk — FIBA (@FIBA) August 1, 2019

Η Ισπανία έφτασε μέχρι αυτό το σημείο, όντας αήττητη και με μερικές εκ των κορυφαίων εμφανίσεων της διοργάνωσης. Είναι πρώτη με τεράστια διαφορά από την δεύτερη Σερβία σε μέσο όρο πόντων, έχοντας στην διοργάνωση 86.4 πόντους κατά μέσο όρο, με τους Σέρβους να είναι στην δεύτερη θέση με 74.4 πόντους και τους Ρώσους στην τρίτη με 73.8. Είναι επίσης πρώτη στα σουτ εντός παιδιάς με 44.9%, ενώ είναι δεύτερη πίσω από τους Τούρκους και στα τρίποντα με ποσοστό 32.7%.

Οι Ίβηρες έχουν στις τάξεις τους τον παίκτη με την καλύτερη εμφάνιση του τουρνουά, τον 18χρονο φόργουορντ, Σαντιάγκο Αλντάμα, ο οποίος είναι και στην τρίτη θέση στην λίστα με τους περισσότερους πόντους, ενώ ο έτερος παίκτης που ξεχωρίζει είναι το τεράστιο ταλέντο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος είναι και αυτός με την σειρά του τρίτος στην λίστα των ριμπάουντ.

Οι δυο τους είναι εκείνοι που ηγούνται της ομάδας τους, με εκπληκτικές εμφανίσεις. Ο Αλντάμα αγωνιζόταν στην Canterbury Sport Club την οποία αφήνει και θα συνεχίσει στην Αμερική την καριέρα του και συγκεκριμένα στο Maryland, όπου θα συνδυάσει σπουδές και μπάσκετ. Eίναι 18 χρονών φόργουορντ, έχει ύψος 2.11 και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην φετινή διοργάνωση, με τα απίστευτα πράγματα που κάνει μέσα στο παρκέ. Παίζει με ευκολία και στην θέση τρία και στην θέση τέσσερα και μετρά κατά μέσο όρο 16.8 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όντας πληθωρικός μέσα στο παρκέ, έχοντας μερικές τρομερά εντυπωσιακές ενέργειες.

.@santialdama yesterday after putting up 19 PTS 5 REB 2 AST: "Let's hope we'll do the same job tomorrow." Aldama today : 25 PTS 9 REB 4 AST 3 STL. #WalkTheTalk #FIBAU18Europe@baloncestoESP pic.twitter.com/vmh7c98156 — FIBA (@FIBA) August 1, 2019

Δίπλα του ο εντυπωσιακός Ουσμάν Γκαρούμπα, που αναμένεται να λάμψει σύντομα στο μεγάλα σαλόνια της Euroleague. Ο νεαρός σέντερ είναι 17 χρονών και ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο σέντερ της ισπανικής ομάδας έχει στο τουρνουά 16 πόντους, 11.4 ριμπάουντ, ενώ μοιράζει και 2 ασίστ ανά παιχνίδι, αποτελώντας την κολόνα της ομάδας τους στην ρακέτα, ενώ μοιράζεται την θέση με τον Πραντίγια ο οποίος και αυτός κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με 9.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ.

Ο παίκτης που ολοκληρώνει μια πολύ δυνατή τριάδα της ισπανικής ομάδας είναι ο Πάου Καρένο, ο σούτινγκ γκαρντ που ανήκει στην Μπαρτσελόνα, έχει μέχρι τώρα 8.8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ. Εκτός από αυτούς, υπάρχει στην περιφέρεια και ο Γκαρθία και έχει κοντά στους 10 πόντους κατά μέσο όρο και μοιράζει και 5.8 ασίστ. Ολόκληρη η ισπανική ομάδα προσφέρει στο παρκέ με την 12άδα να είναι δυνατή και όλους τους παίκτες να έχουν γράψει στην στατιστική τους πόντους.

Οι Ισπανοί είναι μια πολύ δυνατή επιθετική ομάδα, που δεν χαρίζεται στον αντίπαλο. Η στατιστική σύγκριση με την ελληνική ομάδα είναι αποκαλυπτική για την ποιότητα που έχει η ομάδα του Χαβιέ Ζαμόρα.

Στον μέσο όρο πόντων στο τουρνουά οι Ισπανοί είναι μακράν πρώτοι και έχουν 86.4 πόντους ανά αγώνα, ενώ η ελληνική ομάδα μετρά 69.4, ενώ ριμπάουντ οι αντίπαλοι μας κατεβάζουν 44.4, ενώ οι παίκτες του Γιώργου Βλασσόπουλου, 41.2. Στις ασίστ υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αντιπάλων, αφού οι Ισπανοί μοιράζουν 22.6, ενώ η ελληνική ομάδα μοιράζει 13.6, όπως διαφορά υπάρχει και στα σουτ. Εντός παιδιάς η ισπανική ομάδα έχει 50.2% και η ελληνική 45.1% και στο τρίποντο οι αντίπαλοι μας έχουν 32.7% και οι Έλληνες σουτάρουν με ποσοστό που φτάνει το 21%. Η μοναδική στατιστική κατηγορία που η γαλανόλευκη υπερτερεί είναι οι βολές, που οι Έλληνες σουτάρουν με 66.3% και οι Ισπανοί με 63.1%.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το έργο των Ελλήνων παικτών δεν θα είναι καθόλου εύκολο κόντρα σε μια εξαιρετική ομάδα του Eurobasket, που έχει παίξει σπουδαία για να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Τα στατιστικά όμως δεν παίζουν μπάσκετ και αυτό είναι γνωστό, οι νεαροί παίκτες της γαλανόλευκης έχουν δείξει ότι έχουν ψυχή και καρδιά την οποία είναι έτοιμοι να καταθέσουν στο παρκέ και ο κόσμος του Βόλου, μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες, θα είναι στο πλευρό τους.

​